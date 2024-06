Visa diz que trabalha com Senacom para envio de informações sobre ajuste de tarifas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 18:21 Para compartilhar:

A Visa informou que já está trabalhando com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) para o envio das informações solicitadas sobre o aumento das tarifas. “A Visa informa que a alteração da tarifa chamada “Client-to-Client” para transações domésticas de abastecimento de contas com produtos de crédito foi promovida para atualizar o equilíbrio econômico entre os participantes de seu arranjo de transferências. É importante ressaltar que essa tarifa é paga pelas instituições recebedoras de fundos para os emissores e não para a Visa, refletindo a responsabilidade na aprovação de transações e o gerenciamento de disputas”, diz em nota enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

No Diário Oficial da União desta sexta-feira, 28, a Senacon publicou medida cautelar contra o anúncio pela Visa do Brasil de elevação de preços, entre 54,07% e 138,3%, de tarifas cobradas por instituidora de arranjo de pagamento. Segundo a instituição, as informações a serem enviadas para a secretaria “reforçam a importância da medida para controle de risco e para coibir o aumento da inadimplência no mercado”.