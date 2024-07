Visa anuncia nova VP de negócios e PicPay contrata ex-Itaú para diretor de Serviços Financeiros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 15:52 Para compartilhar:

A bandeira Visa e a carteira digital PicPay anunciaram nesta quarta-feira, 3, novos executivos. A Visa tem uma nova vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios no Brasil, a executiva Vanessa Antunes. O PicPay anunciou Rodrigo Penteado como diretor de Serviços Financeiros para Pessoas Físicas.

Antunes está na Visa desde 2016, onde entrou para dar suporte no atendimento ao Banco do Brasil, um dos principais emissores da bandeira no Brasil, junto com o Bradesco. Na nova função, será responsável por liderar a equipe de atendimento aos clientes da carteira de bancos públicos e cooperativas. A executiva entra no lugar de Eduardo Barreto, que estava na bandeira americana desde 2008 e resolveu se aposentar.

No PicPay, Rodrigo Penteado chega com mais de 20 anos de experiência, boa parte deles no Itaú Unibanco, e vai liderar a estrutura que engloba as unidades de negócios de cartões, empréstimos, seguros e investimentos. Ele também trabalhou na Cielo e no novo cargo vai se reportar ao vice-presidente de Serviços Financeiros PF do PicPay, Danilo Caffaro.