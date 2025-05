Visa anuncia estratégias para o comércio com IA e uso de stablecoins em cartões

A Visa, que já emitiu 4,7 bilhões de cartões no mundo, anunciou nesta quarta-feira, 30, tecnologias para permitir o comércio com inteligência artificial (IA), com consumidores fazendo buscas e compras com essas ferramentas, usando por exemplo, comandos de voz, além de parcerias para trazer as stablecoins, as criptomoedas baseadas em divisas fortes, como o dólar, antes restritas ao universo dos criptoativos, para o mundo dos cartões.

Em evento em São Francisco, onde fica a sede da bandeira, que registrou 310,4 bilhões de transações em seus cartões em 2024, o CEO mundial da Visa, Ryan McInerney, disse em uma apresentação que, em um mundo cada vez mais digital, novas formas de pagar compras e serviços estão surgindo. E as mudanças com IA serão radicais, afetando a forma como o comércio funciona, disse ele. “Vemos potencial imenso para uso de agentes de IA no comércio.”

No caso da IA, a combinação dessa tecnologia com o comércio digital “mudará radicalmente”, disse McInerney, a maneira como os consumidores descobrem e compram produtos e serviços.

Num futuro próximo, os consumidores habilitarão agentes de IA para navegar, selecionar, comprar e gerenciar tarefa no mundo do comércio eletrônico. E para isso, é preciso criar um ambiente que as pessoas confiem nessas inovações para usá-las, e também os bancos precisam ter confiança nelas, para fazerem os pagamentos, e o mesmo vale para os vendedores, para fazerem as vendas. E a bandeira quer usar sua estrutura para fornecer essa segurança.

Já há 1 bilhão de usuários das principais plataformas de IA. E em lojas de comércio eletrônico, um levantamento identificou crescimento de 1200% no tráfego iniciado por ferramentas de IA, mostram números apresentados no evento pelo diretor de produtos e estratégia da Visa, Jack Forestell.

Segundo o diretor da Visa, o uso de IA no comércio vai desde tarefas simples, como compras de supermercado, até as mais sofisticadas, como pedir, quando se planeja uma viagem, por exemplo, buscas e decisões de garantir logo a reserva em restaurante badalado ou o ingresso de um show disputado. Mas para tudo isso funcionar é preciso uma estrutura que permita o funcionamento das compras e vendas.

“O pagamento é um elemento crucial para o sucesso de qualquer caso de uso de comércio com IA”, disse Forestell. A bandeira processou 3,3 trilhões de transações nos últimos 25 anos e agora quer estender essa infraestrutura e os padrões hoje já existentes no comércio digital e físico ao comércio com IA.

Para desenvolver a IA no mundo dos pagamentos, a Visa anunciou parcerias e colaboração com empresas de IA, como Perplexity, OpenIA e Mistral AI, até marcas gigantes como Microsoft.

Dentro dessa estratégia, no evento desta quarta-feira, a bandeira de cartões apresentou o “Visa Intelligent Commerce”, uma estratégia que abre a rede de pagamento da companhia aos desenvolvedores e engenheiros que estão criando a primeira geração do comércio com IA.

Nas stablecoins, um dos anúncios foi uma acordo com a Bridge, plataforma especializada nessas moedas, que pertence à Stripe, para criar um cartão da bandeira vinculado a stablecoins. Os portadores poderão fazer compras usando seu saldo em stablecoin em qualquer um dos 150 milhões de estabelecimento comercial que aceite Visa. Por exemplo, quando um cliente na Colômbia ou em Belo Horizonte fizer uma compra em um estabelecimento comercial local com um cartão Visa habilitado pela Bridge, esta debitará o montante necessário desse saldo e o converterá em moeda fiduciária, permitindo que o comerciante seja pago em moeda local, como em uma transação comum.

A estratégia começa na América Latina, na Argentina, Colômbia, Equador, México, Peru e Chile. A tecnologia chegará à Europa, África e Ásia nos próximos meses, de acordo com comunicado da bandeira.

*O repórter viajou à convite da Visa