Visa amplia lucro, mas receita fica ligeiramente aquém da expectativa e ação cai no after hours

A Visa informou nesta terça-feira, 23, ter registrado lucro líquido de US$ 4,9 bilhões no terceiro trimestre fiscal deste ano, um salto de 17% em relação a igual período de 2023. O resultado equivale a ganho de US$ 2,42 por ação, em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

A receita da empresa avançou 10% na mesma base comparativa, a US$ 8,9 bilhões, ligeiramente aquém da projeção do mercado, que era de US$ 8,92 bilhões.

Às 17h28 (de Brasília), a ação da Visa caía 2,18% no after hours da Bolsa de Nova York.