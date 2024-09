Vírus que pode causar sintomas semelhantes aos da poliomielite em crianças aumenta nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 23:28 Para compartilhar:

Amostras de águas residuais dos EUA estão mostrando um aumento alarmante de um vírus respiratório que tem sido associado a sintomas semelhantes aos da poliomielite.

Uma variante do enterovírus, EV-D68, pode levar à Mielite Flácida Aguda (MFA), que pode causar fraqueza ou paralisia, geralmente em crianças.

“Estamos detectando ácidos nucleicos EV-D68 em águas residuais em todo o país agora, e os níveis estão aumentando”, disse Alexandria Boehm, diretora do programa WastewaterScan, uma rede de monitoramento sem fins lucrativos e professora de engenharia civil e ambiental na Universidade de Stanford, à NBC News esta semana.

EV-D68 é bastante comum, com a maioria das pessoas com mais de 5 anos apresentando evidências de infecção anterior. O vírus é transmitido por secreções respiratórias como saliva ou muco nasal ou tocando uma superfície contaminada e depois a boca ou o nariz.

As infecções atingem o pico no verão e no outono. Bebês, crianças e adolescentes, especialmente aqueles com asma, são os mais vulneráveis.

Os sintomas do EV-D68 são tipicamente leves e incluem coriza, espirros, tosse, mal-estar e dores no corpo. Em casos graves, chiado e dificuldade para respirar foram relatados.

O mais preocupante é que acredita-se que o EV-D68 desempenhe um papel no desenvolvimento da mielite flácida aguda.

Uma condição neurológica rara, mas séria, os sintomas da MFA incluem fraqueza muscular, fala arrastada, dificuldade para engolir, flacidez facial e, em alguns casos, paralisia. Nesses casos, a MFA começa com sintomas semelhantes aos de um resfriado e, em uma semana, progride para paralisia.

Embora a fisioterapia intensiva possa ser útil, não há tratamento ou cura específicos, e muitos pacientes ficam com deficiências graves e capazes de alterar suas vidas.

Semelhante à poliomielite, a MFA causa paralisia apenas em algumas pessoas.

Embora essas complicações neurológicas sejam raras, surtos de EV-D68 grave e MFA seguem um padrão peculiar.

Desde que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças começaram a monitorar a doença em 2014, a MFA tem se espalhado em ondas, aumentando em um padrão de dois em dois anos, infectando muito mais pessoas em 2016 e 2018 do que em 2015 e 2017.

O padrão de dois em dois anos foi interrompido em 2020 devido aos fechamentos da COVID-19. O EV-D68 retomou seu aumento em 2022, quando os bloqueios foram suspensos, mas, curiosamente, esse aumento não foi associado a um aumento nos casos de MFA.

O Dr. Kevin Messacar, especialista em doenças infecciosas do Hospital Infantil do Colorado, disse à NBC News: “Vimos o vírus que estava causando os casos de MFA anteriormente, mas não vimos os casos de MFA associados a ele”.

O CDC confirmou 13 casos de MFA até agora neste ano.

Os vírus são notoriamente difíceis de prever, e especialistas acreditam que o EV-D68 pode ter evoluído ou sofrido mutação , ou mais pessoas foram expostas a ele e desenvolveram imunidade.

Não há vacina para EV-D68 — profissionais médicos recomendam proteger-se lavando bem as mãos, evitando contato próximo com pessoas doentes, limpando e desinfetando superfícies e controlando a asma, caso você tenha.

Enquanto isso, o Dr. Buddy Creech, médico infectologista pediátrico do Vanderbilt University Medical Center, em Nashville, está estudando um anticorpo monoclonal que ele espera poder deter o EV-D68 antes que ele se torne MFA.

“Em estudos com camundongos, ele preveniu a infecção que levaria à MFA”, disse Creech à NBC News. Ainda assim, pode levar anos até que o tratamento fique disponível.