Vírus ‘mosaico do cacau’ no sul da Bahia está sob controle, informa Agricultura

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2023 - 17:41 Compartilhe

O Ministério da Agricultura informou que o caso do vírus do Mosaico Moderado do Cacau (CaMMV) detectado em lavouras no sul da Bahia está sob controle. Em nota, a pasta disse que o vírus não integra a lista de pragas quarentenárias do Brasil e que está adotando medidas preventivas para controlar a disseminação. A praga já foi identificada e, em lavouras da América Central e da África, levou a perdas severas.

Segundo o ministério, o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária acompanha os procedimentos realizados pela Comissão Executiva Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) para o monitoramento das áreas afetadas pelo mosaico do cacau. “Embora tenhamos identificado o vírus CaMMV no Brasil, estamos tomando todas as medidas necessárias para proteger a produção de cacau do país e garantir que a segurança alimentar e a sustentabilidade da cacauicultura nacional não seja comprometida”, disse a chefe da Divisão de Prevenção e Vigilância de Pragas, Juliana Alexandre, na nota.

As amostras de plantas contaminadas foram coletadas pela Ceplac em áreas experimentais do Centro de Pesquisa do Cacau (Cepec) em Ilhéus e enviadas a laboratório nos Estados Unidos, que detêm a patente do método de identificação para confirmação do vírus. “A Ceplac já está trabalhando em conjunto com parceiros nacionais e internacionais para desenvolver um projeto de pesquisa abrangente. Isso permitirá o monitoramento da ocorrência do vírus no Brasil, implementação de métodos de diagnóstico avançados para compreender melhor os sintomas e possíveis impactos na produção de cacau”, afirmou o ministério.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias