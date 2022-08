Vírus da pólio é encontrado em esgoto de Nova York; autoridades investigam disseminação

WASHINGTON (Reuters) – O vírus da poliomielite foi encontrado no esgoto de um subúrbio de Nova York um mês antes de autoridades de saúde anunciarem um caso confirmado da doença no mês passado, disseram autoridades estaduais de saúde nesta segunda-feira, pedindo aos moradores que se certifiquem de que foram vacinados.







A descoberta da doença a partir de amostras de águas residuais coletadas em junho significa que o vírus estava presente na comunidade antes que o diagnóstico do adulto do condado de Rockland fosse divulgado em 21 de julho.

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA disse em um comunicado por e-mail que a presença do vírus nas águas residuais indica que pode haver mais pessoas na comunidade eliminando o vírus nas fezes.

Testes de laboratório também confirmaram que a cepa no caso está geneticamente ligada a uma encontrada em Israel, embora isso não signifique que o paciente tenha viajado para Israel, acrescentaram autoridades. A Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, sem fins lucrativos, disse na semana passada que o sequenciamento genético inicial também o ligava a amostras do vírus altamente contagioso no Reino Unido.

O paciente começou a apresentar sintomas em junho, quando autoridades locais pediram aos médicos que ficassem atentos aos casos, segundo o New York Times.

“Dada a rapidez com que a pólio pode se espalhar, agora é a hora de todos os adultos, pais e responsáveis ​​se vacinarem e vacinarem seus filhos o mais rápido possível”, disse a comissária de Saúde do Estado, Mary Bassett.

Não há cura para a poliomielite, que já foi uma das doenças mais temidas pela capacidade de causar paralisia irreversível em alguns casos, mas ela pode ser prevenida por uma vacina disponibilizada em 1955.

Autoridades de Nova York disseram que estão abrindo clínicas de vacinas para ajudar os moradores não vacinados.

A pólio é muitas vezes assintomática e as pessoas podem transmitir o vírus mesmo quando não parecem doentes. Mas pode produzir sintomas leves, semelhantes aos da gripe, que podem levar até 30 dias para aparecer, disseram autoridades.

(Reportagem de Susan Heavey)