‘Virou moda expor intimidade e uso de vibrador’, diz Tiago Leifert sobre famosos

Tiago Leifert detonou alguns famosos que participam de podcasts e revelam detalhes de suas intimidades como, por exemplo, fazerem uso de vibradores, entre outros assuntos picantes da vida pessoal.

“Agora está na moda em podcast dizer: ‘Usa vibrador, Igor?’ Tá maluco! Por isso que não fui a nenhum e vim aqui. Não vou falar da intimidade do casal. Vamos olhar no dicionário, pessoal, intimidade”, disse o apresentador, em entrevista ao Flow Podcast.

Sobre postar sua rotina de casado nas redes sociais, Leifert contou que prefere divulgar o menos possível, porque quanto mais a pessoa posta, menos real é a chance de dar certo. “A felicidade do casal é inversamente proporcional à quantidade de posts. Começou a postar muito, vai dar ruim. Pelo comportamento dos amigos no stories, eu sei quem separou. Estou casado há 11 anos e estamos juntos há 13. As pessoas sabem pouquíssimo da nossa vida”.

“Não adianta postar foto no banheiro, na intimidade e quando acontecer algo, pedir privacidade. Você mesmo não preservou sua intimidade. Não adianta pedir. Eu preservei a minha a vida toda, então as pessoas pensaram nisso”, finalizou.

