Virou freguês! San Francisco 49ers amassa o Los Angeles Rams e vence rival pela quinta vez consecutiva

Na partida que encerrou a semana 10 da NFL, o San Francisco 49ers não teve piedade do Los Angeles Rams e derrotou o adversário por 31 a 10, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. O resultado deixa os 49ers na terceira colocação da NFC West, com quatro vitórias e cinco resultados negativos, mas vivos na briga por uma vaga de Wild Card para os playoffs da NFC. Já os Rams somaram a segunda partida sem triunfar na NFL e perderam a chance de empatar com o Arizona Cardinals, permanecendo na segunda posição na mesma divisão.

Com o desempenho avassalador de sua defesa em toda a partida, sobretudo no primeiro quarto, o San Francisco 49ers capitalizou em cima dos erros ofensivos do Los Angeles Rams. Matthew Stafford iniciou a partida lançando duas interceptações protagonizadas por Jimmy Ward, a segunda para um pick six que ajudou os donos da casa a anotar 14 a 0 rapidamente, para a surpresa de quem estava acompanhando o confronto.

É verdade que os Rams chegaram a diminuir a desvantagem para sete pontos depois que Stafford conduziu a melhor campanha ofensiva dos visitantes e que culminou no TD marcado por Tyler Higbee. Mas, na sequência, o San Francisco se mostrou letal, anotando 17 pontos – dois TD’s com Deebo Samuel e um FG de Robbie Gould – sem resposta da equipe do head coach Sean McVay, reforçada pela presença de Odell Beckham Jr e Von Miller na defesa. Nem mesmo a tentativa de um fake field goal já próximo da endzone dos 49ers deu certo para os Rams, que viram a retaguarda dos donos da casa acabarem com a ‘surpresa’ do adversário, no final do primeiro tempo.

O Los Angeles Rams só voltaria a movimentar o placar já próximo do encerramento do confronto, com Matt Gay convertendo um FG de 37 jardas, confirmando a derrota por 31 a 10.

Pelo lado do San Francisco 49ers, Jimmy Garoppolo terminou o jogo com 182 jardas lançadas, 15/19 passes completados e dois touchdowns conectados. Deebo Samuel foi a principal opção ofensiva utilizada por Garoppolo com 97 jardas aéreas, cinco recepções, um TD pelo alto, além de 36 jardas terrestres e outro touchdown pelo chão.

Já no Los Angeles Rams, o único jogador que teve desempenho condizente a qualidade da equipe foi Cooper Kupp. Sempre conseguindo se desvencilhar da marcação, Kupp teve excelente desempenho, com 122 jardas recebidas depois de completar onze passes.

