Virgínia ganha anel de diamantes de Zé Felipe após 3º filho; saiba o valor

Virginia Fonseca, de 25 anos, deu à luz o caçula, José Leonardo, no início de setembro, mas só no sábado, 21, mostrou o presente que ganhou do marido, Zé Felipe, de 26, em comemoração ao nascimento do caçula.

O cantor deu para a influenciadora digital um anel em formato de coração, avaliado em quase R$ 16 mil. A peça foi confeccionada em ouro branco e cravejada por diamantes. Para completar, há um diamante amarelo no meio.

No site de uma joalheira brasileira, o anel está à venda por R$15,968,53.

“Não mostrei para vocês, mas o Josefino me deu esse anel quando eu ganhei o José Leonardo. Estava passando tão mal que só falei ‘obrigada’ e voltei ao meu estado de passar mal, mas olha que lindo. Arrasou, lindo, eu amei”, disse a influenciadora nos Stories.

Assim que José Leonardo nasceu, Virgínia foi diagnosticada com uma virose, que pegou das filhas mais velhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2.

Além disso, a empresária precisou ser internada novamente poucos dias depois para tratar um quadro alérgico.