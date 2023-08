Virginia Fonseca surpreende seguidores ao exibir novo visual: ‘Por essa vocês não esperavam’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2023 - 10:43 Compartilhe

Virginia Fonseca, de 24 anos, usou as redes sociais neste domingo, 20, para mostrar uma surpresa nova aos fãs. Ao melhor estilo ‘Barbie Girl’, a influenciadora digital surgiu com as madeixas um pouco mais coloridas, e confessou ter adorado o resultado.

“Por essa vocês não esperavam, ou esperavam?! Me sentindo uma gataaaaaa, @wnunnes sempre arrasa muito, gratidão amigo”, escreveu ela.

Seguidores deixaram uma série de mensagens nos comentários. “Pronto lançou tendência… Amanhã nas escolas 90% das crianças vão estar assim com mechas rosas”, exaltou-a uma fã. “Bem xoveeeeemmmm”, elogiou outra. “Ameeei!”, disse uma outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

