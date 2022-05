Virgínia Fonseca segue internada por conta de cefaleia refratária

Virginia Fonseca, de 23 anos, ainda está internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com o último boletim médica, a influenciadora está estável e consciente.

A esposa de Zé Felipe está grávida do seu segundo filho.





“O Hospital Vila Nova Star informa que a senhora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrano está internada desde o dia 15 de maio de 2022 devido a um quadro de cefaleia refratária à analgesia convencional“, começava o comunicado.

Grávida, Virginia está no quarto, mas a gestação segue sem risco para o bebê ou para a influencer. “A paciente está no quarto, estável e consciente, recebendo medicações venosas para controle da dor. A avaliação obstétrica diária demonstra que a gestação transcorre normalmente, sem intercorrências, e o feto encontra-se com boa vitalidade”, finalizava o boletim médico.

Virginia foi internada com fortes dores de cabeça em um hospital de Belo Horizonte, Minas Gerais, no último final de semana, e depois voltou ao hospital, no último domingo (15), mas agora em São Paulo.

Instagram will load in the frontend.