Virginia Fonseca se manifesta pela primeira vez sobre filhas não serem de Zé Felipe

Virginia Fonseca quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez, após a polêmica com Emily Garcia vir à tona pela boca de sua mãe, Margareth Serrão, no fim de semana. A influenciadora disse que entrará na Justiça contra as pessoas que estão disseminando informações que ela diz serem falsas sobre a sua família.

Depois que a sogra de Zé Felipe reascendeu a rixa da filha com Emily Garcia, durante o “Sabadou com Virginia”, no SBT, a influenciadora se defendeu nas redes sociais afirmando saber de segredos muito íntimos da nora do cantor Leonardo.

Não demorou muito para que as especulações surgissem na internet a respeito do suposto segredo que Emily guardaria sobre Virginia. Muita gente apostou que trata-se da paternidade das filhas de Virginia, Maria Alice e Maria Flor, que não seriam de Zé Felipe, segundo palpites dos seguidores.

“Não peço pra gostarem de mim, só peço respeito com minha família! Aguentei até hoje. Agora bora para a Justiça”, escreveu Virginia.