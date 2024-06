Virginia Fonseca se diverte ao descobrir história do passado de Zé Felipe: ‘Que humilhação’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/06/2024 - 7:38 Para compartilhar:

O passado de Zé Felipe veio à tona e Virginia Fonseca caiu na gargalhada ao descobrir que o marido já chegou a ser ameaçado em uma casa noturna. A influenciadora, de 25 anos, nas redes sociais, fez o cantor, de 26, contar tudo o que aconteceu, e definiu a situação como humilhante.

“Estávamos conversando sobre o passado, né, amor? Conta pra gente um pouco do seu”, falou Virginia. “O que você quer saber?”, questionou Zé Felipe. “Da história que eu descobri recentemente”, falou a influenciadora.

Zé Felipe então contou: “Pode falar do puteiro? Carregamos quatro amigas e não tínhamos dinheiro para pagar. Deu um rolo. Elas queriam bater na gente”. O artista contou que ficou falando para as mulheres: “Calma, gente, calma”.

Se divertindo com a situação, Virginia acrescentou: “Elas ameaçaram [contar] que estava ‘na-na-nam’ com o filho do Léo. Que humilhação! Foi lá, pegou as amigas, levou no apartamento, fez o que tinha que fazer e depois não tinha dinheiro para pagar. Se toca, Zé”.