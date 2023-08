Virginia Fonseca revela ter sido processada por suposta amante de Zé Felipe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2023 - 20:21 Compartilhe

A empresária Virginia Fonseca usou as redes sociais, neste sábado (05), para fazer uma revelação surpreendente. Através dos Stories de seu Instagram, ela contou que está sendo alvo de um processo movido por uma suposta amante de seu marido, o cantor Zé Felipe.

A influenciadora mostrou que uma mulher identificada por Samantha alega ter vivido um caso com o artista, em 2019. No processo, a Samantha diz ter sido ameaçada de morte por Virginia.

“No último dia 26.07.2023 (quarta-feira) foi recebida na Talismã Digital a anexa carta de intimação, oriunda do processo em anexo. Trata-se de Termo Circunstanciado com acusação de suposta ameaça praticada por Virginia contra a Sra. SAMANTHA C.”, diz a mensagem enviada a Virginia pela equipe de assessores da família.

“Em síntese, a vítima relata que: ‘Virginia ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe, que mantivemos relacionamento desde 2019, ameaçou que eu não poderia publicar vídeos na Internet. Caso contrário, ela me mataria. Disse que se eu tivesse um bebê do Zé Felipe, ela o mataria. Me ameaçou fazer mal a ele e ao pai dele caso não [me] separasse dele. Tentou me agredir em frente a minha casa’. Não houve apresentação de outras provas além do depoimento da vítima. Houve designação de audiência preliminar a ser realizada no dia 02.10.2023, às 15h45min, no Juizado Especial Criminal de São Pedro da Aldeia-RJ. Peço que nos preste esclarecimentos em relação ao relato da vítima, pois não temos nenhuma informação a esse respeito. Em seguida, teremos melhores condições de dar as orientações pertinentes”, dizia a mensagem que a influencer recebeu de sua equipe.

Ao postar a acusação, Virginia, que evitou expor o nome completo da acusadora, desabafou.

“Era só o que me faltava, tá. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu ameacei ela, ela tem filho com Zé e ameacei o filho dela… eita como cria fic e me processou”, escreveu ela ao exibir as mensagens.

