Virginia Fonseca revela que não quer ver Zé Felipe perto de cantora famosa: ‘Ciúme’

Virginia Fonseca revelou que sente ciúme do seu marido, o cantor Zé Felipe, e que não quer que uma cantora famosa chegue perto dele. Durante a apresentação de seu programa, “Sabadou com Virginia” (SBT), no último sábado, 13, a influenciadora abriu o jogo e contou qual famosa a deixaria enciumada.

No quadro “Se beber, não fale”, a empresária contou que a artista em questão não é brasileira.

“Zé gosta muito de música latina, e as latinas são maravilhosas, ele gosta muito da Rosalía”, confessou a comandante da atração. Inconformado com a resposta, o convidado da semana, Lucas Guedes, insistiu em saber se uma personalidade brasileira despertaria o ciúme da influenciadora.

“Uma mulher brasileira?”, quis saber ele, mas Virginia garantiu que não sente de nenhuma.

“Amiga, Rosalía? Quando ela vai chegar perto do Zé?”, zombou Lucas.

A sertaneja Maraisa, que também participava do quadro, imaginou a possibilidade de Zé Felipe e Rosalía se encontrarem.

“Aí ferrou, meu psicológico vai a mil”, disparou Virginia, sem esconder a admiração pela cantora espanhola.

Ainda numa demonstração de ciúme, Virgina disse que Zé Felipe não pode ter amizade com seus antigos affairs.

“As ex do Zé não podem ter amizade com ele. Não existe amizade entre ex e atual”, decretou a apresentadora.

Vale destacar que Virgínia se equivocou ao se referir à cantora Rosália como latina por conta do idioma, o espanhol, que é o mesmo falado na América Latina (com exceção do Brasil), cujo nativo pode ser identificado por esse termo.