Virginia Fonseca retira hérnia umbilical e desabafa: ‘Comentários maldosos’

Virginia Fonseca, 25 anos, contou a seus seguidores no Instagram, nesta terça-feira, 7, que se submeteu a procedimentos médicos para corrigir problema que vinha enfrentando, além de fazer uma recauchutagem estética.

Através dos Stories, ela revelou que fez uma cirurgia para retirar hérnia umbilical e acabar com um incômodo que sentia, e que até gerava críticas na web.

“Essa hérnia estava me incomodando demais. Fora os comentários maldosos que eu estava recebendo”, escreveu ela ao publicar uma foto em que é possível visualizar bem o problema.

A influenciadora aproveitou a cirurgia, realizada no Hospital Vila Nova Star, na última segunda-feira, 6, em São Paulo, para se submeter a mastopexia, procedimento que repara flacidez das mamas

“Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia”, iniciou ela em uma séria de vídeos.

“Me incomodava bastante, me incomoda. E hoje eu vou tirar, ela, se Deus quiser”, completou ela no vídeo produzido antes das cirurgias, e postado após o procedimento.

“E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito. O que eu falo sempre? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta”, disse ela, aos risos, mostrando a suíte em que está hospitalizada.

A esposa do cantor Zé Felipe, 26, também publicou registro feito antes da cirurgia de mamas, exibindo as marcações do médico para a intervenção cirúrgica.