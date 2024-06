Virginia Fonseca relata briga entre as filhas, Maria Alice e Maria Flor, e confessa: ‘Fiquei louca’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 19:45 Para compartilhar:

Virginia Fonseca, 25 anos, relatou ter se surpreendido com uma briga entre suas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e meio, que partiram para a agressão física. A esposa do cantor Zé Felipe, que está à espera do terceiro filho do casal, José Leonardo, disse que acabou rindo diante da discussão entre as pequenas.

A influenciadora contou que repreendeu as duas, mas riu logo da situação logo em seguida, já que se tratava de uma situação inesperada e nada comum entre suas filhas.

“É um desafio ser mãe de duas. Na hora não pode rir. Maria Alice bateu na Maria Flor, dei um castigo de dois minutos. Conversei com ela e falei para ela voltar e pedir desculpa. Quando ela voltou, a Flor deu um tapão nela. Ninguém estava esperando e todo mundo começou a rir, só que não pode. Fiquei louca.”, disse ela através de vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Após a mais nova desferir o tapa, a briga seguiu com a primogênita revidando o golpe com um beliscão na bochecha.

O desentendimento terminou após Virginia fazer as filhas se abraçarem e pedirem desculpas novamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)