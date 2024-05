Virginia Fonseca recebe carro de R$ 1,8 milhão após serviço de blindagem: ‘Tinha me esquecido’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 14:25 Para compartilhar:

Virginia Fonseca relatou ter se surpreendido ao receber de volta seu carro que ela havia mandado para realizar um serviço muito importante. Ela encontrou o veículo, que custa cerca de R$ 1,8 milhão, ao retornar para Goiânia depois de um período em São Paulo, onde fazia as gravações do seu programa “Sabadou com Virginia”, (SBT).

A influenciadora havia deixado o carro da família para blindar e declarou que havia se esquecido do automóvel. É que o serviço durou três meses para ficar pronto.

“Olha quem voltou! Nossa Escalade. Nós pedimos para blindar e ficou três meses blindando, três meses! Estava ficando louca, tinha até me esquecido dela”, contou ela através dos Stories de seu Instagram, nesta sexta-feira, 24.

O carro, um automóvel de luxo, é um Cadillac Escalade, que custa entre R$ 1 milhão a 1,8 milhão.

O tamanho do veículo também chama atenção. Tem espaço para até sete pessoas, dependendo da formatação escolhida pelo comprador.

O possante da empresária tem led no painel de controle, bancos revestidos com couro marrom e pequenas telas de televisão na parte traseira.