Virginia Fonseca questiona semelhança com Maria Alice e divide opiniões: ‘Só gosta de uma filha’

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou na última quarta-feira (28), no Instagram, uma foto com a primogênita Maria Alice, de 2 anos, e questionou os seguidores sobre a semelhança entre elas. No entanto, a publicação está dividindo opiniões e rendendo críticas.

“Mini Virginia, sim ou com certeza?!”, legendou Virginia. Nos comentários, poucos seguidores concordaram com a semelhança entre mãe e filha. Muitos destacaram que a primogênita tem traços mais parecidos com o pai, o cantor Zé Felipe.

No entanto, o que chamou atenção nos comentários é a quantidade de apontamentos de que Maria Alice seja a filha favorita da influenciadora. “Cadê a Florzinha?”, questionou uma seguidora. “Ela exclui a Maria Flor”, escreveu outro. “Ela só gosta de uma filha”, lamentou mais um. Contudo, alguns internautas a defenderam.

Até o momento desta publicação, Virginia não se pronunciou sobre o assunto. A influenciadora é mãe de Maria Alice, 2, e Maria Flor, de 8 meses, frutos do relacionamento com Zé Felipe, com quem está há três anos.

