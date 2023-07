Virginia Fonseca posa com vestido sem calcinha e exibe marquinha de bronzeado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 15:21 Compartilhe

A influenciadora Virginia Fonseca, 24 anos, ‘causou’ na web, nesta segunda-feira (31), ao compartilhar registros usando um vestido com fendas super ousadas.

Nos Stories e no Feed de seu Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe surgiu com look sexy, em rosa e laranja, claramente sem calcinha, deixando a sua marquinha de biquíni à mostra

A produção especial foi montada para a participação da empresária em um videoclipe.

“Esse é meu marrento. Pronta para a gravação de mais um clipe!!!”, avisou ela ao publicar no Feed uma selfie de corpo inteiro.

O look dividiu opiniões dos fãs nos comentários.

“Desnecessário. Linda, não precisa se expor assim”, disse um seguidor. “Já vou fazer um look desse. Amei”, elogiou outra seguidora. “Chega de ‘senta’ nessas músicas”, disse uma terceira usuária da plataforma, prevendo o que pode conter na letra da música que o referido videoclipe vai apresentar.

