Virginia Fonseca pede orações para o filho internado

A influenciadora Virginia Fonseca, de 25 anos, usou as redes sociais na noite deste sábado, 1, para compartilhar uma atualização sobre a saúde de seu filho caçula, José Leonardo. O bebê de cinco meses foi internado no Hospital Jutta Batista, no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com bronquiolite — infecção viral que afeta os bronquíolos e compromete a respiração. O quadro não é considerado grave, mas o bebê necessita de cuidados intensivos.

“Hoje tive a clara certeza de que nós fazemos um plano e Deus faz outro! Tinha combinado tudo pra ir pra Florianópolis fazer uma surpresa pro Zé, curtir o show dele, mas Deus tinha outro combinado… José está com bronquiolite, não está grave mas precisando de tratamento intensivo!”, escreveu a influenciadora, referindo-se ao marido, Zé Felipe, pai de José Leonardo e das outras duas filhas da influencer.

Virginia também expressou sua angústia diante da internação do filho e pediu o apoio dos seguidores: “Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração está partido de ver ele aqui internado”, finalizou.

Em um vídeo compartilhado por Virginia, José Leonardo aparece sorridente no hospital, vestindo um avental hospitalar.