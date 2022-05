Virgínia Fonseca mostra ultrassom de três meses: ‘Já amo muito’

No último domingo (1), a influenciadora Virginia Fonseca compartilhou com os seus seguidores as imagens de um novo ultrassom de sua segunda gravidez. Aos três meses e meio de gestação, a mamãe conseguiu ver nitidamente a mãozinha e pezinho do bebê. Na legenda, ela fez questão de babar muito pelo próximo herdeiro.





“Meu neném, que hoje completou 14 semanas! Já te amo muito, meu amor, que Deus te abençoe e que você venha com muita saúde! A mãozinha e o pezinho para vocês verem, pessoal”, escreveu ela.

Papai de segunda viagem, o cantor Zé Felipe não deixou a publicação passar em branco: “O papai ama vocês demais, demais”.

Os fãs também não pouparam elogios. “Ai, que fofura”, disse uma admiradora. “Coisa mais linda”, comentou outra. Já uma terceira especulou: “Vai ser menino”.