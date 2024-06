Virginia Fonseca mostra quarto de luxo do terceiro filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2024 - 10:04 Para compartilhar:

Grávida pela terceira vez, à espera do primeiro menino, José Leonardo, Virgínia Fonseca mostrou aos seguidores a evolução da obra na nova mansão dela e do marido, Zé Felipe. Entre os cômodos, o destaque foi o quarto do caçula.

“Ainda estamos em obra, ma quase finalizando. Olha que luxo”, disse a influenciadora, mostrando o closet de José Leonardo, com armários com portas que refletem em bronze.

O quarto do bebê, assim como os das irmãs, Maria Alice e Maria Flor, possui banheiro e closet. Os cômodos ainda não estão sem a mobília completa e sem decorações.

Confira abaixo o quarto de luxo do terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe: