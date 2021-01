Virgínia Fonseca mostra primeiras imagens do rosto da filha em ultrassom

A influencer Virgínia Fonseca, grávida do cantor Zé Felipe, compartilhou com os seguidores do Instagram um registro muito especial: a primeira imagem do rosto da filha Maria Alice. O clique foi feito durante um ultrassom.

“Nossa Maria Alice. Nariz e boca vocês já sabem de quem vai ser, né. Pelo menos diz a ginecologista que o tipo sanguíneo está com tudo para ser o meu. Pelo menos isso”, escreveu a influenciadora, brincando com a semelhança entre a imagem e as feições de Zé Felipe.

No canal do YouTube, a jovem mostrou mais detalhes da ultrassonografia. Ela aparece acompanhada do noivo, e também comenta sobre os movimentos da filha em sua barriga.

