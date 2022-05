Virginia Fonseca mostra como está a barriga aos quatro meses de gestação

Virginia Fonseca mostrou, neste sábado (7), como está sua barriga aos quatro meses de gestação. A influencer e o cantor Zé Felipe esperam pelo segundo filho do casal, que já tem Maria Alice, de 11 meses.





“Foto que mandei para o Joseph [Zé Felipe] para ele ver a barriga”, legendou Virginia de 23 anos.

Virginia disse que não pretende saber qual o sexo do bebê antes dele nascer. Além disso, ela usou as redes sociais nesta semana para falar sobre a maternidade e as críticas que recebe.

“Ontem postei um Reels aqui e li alguns comentários falando que já falhei em ser mãe porque tenho babá e porque trabalho e não fico 24h com minha filha. Fiquei muito mal e realmente me questionei se sou uma boa mãe para a Maria”, contou ela.

“Ver esse vídeo na rede social vizinha (TikTok) me deu a certeza de que sou a melhor mãe que eu posso ser, dentro da minha realidade. Não nasci rica e tudo o que tenho foi através do meu trabalho e tudo que vou deixar para os meus filhos também é através dele! Eu não preciso parar de trabalhar e ficar com minha filha 24h para respeitarem minha maternidade”, completou Virgínia.