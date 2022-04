Virgínia Fonseca mostra barriguinha suave de gravidez ao posar de biquíni

Grávida de poucos meses de seu segundo filho do relacionamento com Zé Felipe, Virgínia Fonseca já exibe uma leve barriguinha de gestante. De biquíni azul e com Maria Alice, de 10 meses, no colo, a influenciadora digital mostrou a leve mudança em seu corpo em uma foto no Instagram.





“Passando aqui com os 2 amores da minha vida para desejar para vocês uma ótima terça”, escreveu Virgínia na legenda do clique, que foi publicado nesta terça-feira (26). Mais tarde, ela compartilhou outra foto, desta vez com Zé Felipe beijando sua barriga. “Já te amamos muito meu amor”, declarou a influencer.

Veja:

