Virginia Fonseca mostra barriga de sete meses de gestação

Virginia Fonseca está no último trimestre da gestação. A influenciadora está grávida de sete meses de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe.

Além do bebê que está por vir, Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

Nesta segunda-feira, Virginia compartilhou uma foto ao lado do marido mostrando a barriguinha. “De longe já dá para ver. Entramos no sétimo mês do Zé Leonardo”, escreveu. Veja:

A apresentadora do “Sabadou com Virginia” também compartilhou uma foto nesta terça-feira, 4, exibindo a barriga. Veja: