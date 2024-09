Virginia Fonseca mostra barriga 24 horas após dar à luz José Leonardo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2024 - 11:30 Para compartilhar:

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para mostrar como está sua barriga após ter dado à luz José Leonardo. O bebê é seu terceiro filho com Zé Felipe, herdeiro do cantor Leonardo.

“Menos de 24h pós-parto. Ainda vemos uma gravidinha de uns 6 meses?!”, escreveu, no story compartilhado em seu Instagram. No registro, o abdômen de Virginia aparece ainda inchado. Veja:

A influenciadora também mostrou a reação das filhas Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 10 meses, ao verem o irmão. Assista: