Virgínia Fonseca mostra almoço de R$ 700 mil arrematado em leilão para o Instituto Neymar

A influenciadora Virgínia Fonseca compartilhou em seus stories no Instagram nesta terça-feira, 18, o almoço de R$ 700 mil que o cirurgião plástico Guilherme Scheibel arrematou em leilão para almoçar com a empresária. O lance foi conquistado pelo médico durante o evento beneficente do Instituto Neymar Jr., que aconteceu em junho deste ano.

O banquete foi servido na casa dos sogros de Virgínia, Poliana e o cantor Leonardo, pais do seu marido Zé Felipe. A influenciadora fez questão de compartilhar todos os detalhes e o buffet contou com diversas opções de pratos finos.

Cardápio de delícias

Entrada

Camarão empanado no coco crocante e molho tay;

Croquetta de parma com brie e maionese cítrica;

Coxinha de cordeiro com maionese wasabi.

Almoço

Brie envolto de massa phyllo com favo de mel e lascas de amêndoas douradas;

Queijos finos com geleias;

Burrata com tomatinho confit ao pesto de manjericão;

Presunto de parma com figo fresco e redução de balsâmico;

Lâminas de salmão com cream sour;

Blinis e molho oriental;

Ceviche tilápia com manga;

Foccacia com lascas de polvilho.

Segundo o médico, o valor do leilão foi destinado às crianças do Instituto Neymar Jr. “Por mais que possa parecer um luxo, o valor pago nessa experiência vai diretamente para um propósito maior, ajudando a proporcionar oportunidades e uma vida melhor para muitas crianças”, disse.





“Acredito que o investimento em solidariedade e em causas que podem mudar vidas é sempre o melhor que podemos fazer”, pontuou.

