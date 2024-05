Virginia Fonseca leva filhas para apresentar casa nova: ‘Não quer ir embora’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 21:44 Para compartilhar:

Virginia Fonseca já está sonhando cum a sua casa nova, que segue com obras em ritmo acelerado e está quase na etapa da finalização. Nesta terça-feira, 21, ela levou duas futuras moradoras muito especiais para apresentar o imóvel e já irem se familiarizando com o novo espaço.

Grávida de seu terceiro filho, José Leonardo, a empresária levou as pequenas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, em visita para verificar a evolução da obra. As crianças são fruto do casamento da influenciadora com o cantor Zé Felipe.

“Olha quem veio visitar a obra hoje”, disse ela, no seu perfil do Instagram, ao publicar um registro com as duas meninas.

“Quem disse que Maria Alice queria ir embora? Já queria tomar banho no banheiro dela”, revelou a influenciadora, que mostrou a filha chorando.

“Bora, filha! Gata, a casa não tá pronta ainda. Você vai ficar?”, disse ela ao tentar argumentar com a pequena.

A mansão para onde a família irá se mudar está sendo construída em um terreno de 7 mil metros quadrados. O quarto contará com dois closets – um para a influenciadora e outro para o cantor-, banheira com um telão saindo do teto, além de área gourmet e e lareira.