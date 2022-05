Virginia Fonseca faz publi mesmo internada em hospital: ‘Segue o baile’

Virginia Fonseca está internada no hospital para descobrir a causa de fortes dores de cabeça. Mas nem isso afastou a influencer de fazer as publicidades. Entre um story e outro sobre a internação, ela fez a propaganda do novo liptint da sua marca de cosméticos.





Tô aqui no hospital? Tô! Mas não posso deixar de falar com vocês desse liptint que lançamos pra vocês hoje. Tava com um plano de fazer um lançamento, enfim, Deus sabe de todas as coisas”, disse. Ela, inclusive, usou o produto para mostrar o aspecto de “boca saudável” que ele dá.

Virgínia está desde o dia 14 deste mês tendo dores de cabeça e está fazendo uma série de exames, já que a dor é intensa e não desaparece mesmo com a medicação.