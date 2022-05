Virgínia Fonseca encanta internet com cliques da filha Maria Alice

Maria Alice, filha da influenciadora Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe, está completando um ano. Em comemoração, a família publicou um ensaio com a pequena com tema da festa de aniversário e interagindo com os familiares. Maria é neta do cantor Leonardo.

O aniversário, que será comemorado no próximo dia 30, contará com shows de Léo Santana, Zé Felipe e da dupla Di Paullo e Paulino. Para as crianças não ficarem de fora da diversão, a Galinha Pintadinha também vai se apresentar.