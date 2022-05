Virginia Fonseca elogia sogra: ‘Sonho ser evoluída igual a você’

Virginia Fonseca se emocionou ao fazer uma homenagem à sogra, Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. A influenciadora, que recebeu alta hospitalar na última quarta-feira (18) após ser diagnosticada com cefaleia refratária, espera o segundo filho com o cantor. mulher de Leonardo falou sobre a angústia ao ver a nora grávida sofrendo com as dores de cabeça durante os dias de internação.

“Quero lhe dizer que, de uma forma, sofri junto com você, pois não aguentava mais te ver em hospital. Te amo muito. Estou muito feliz agora por saber que você recebeu alta e está bem. Sei que ainda não se recuperou totalmente, mas com certeza vai ficar zerada! Também sei que é bastante forte para enfrentar esses ataques que a vida nos reserva, já que a vida é um aprendizado, né? Quando estamos em conflito ou passando por momentos de provação, conseguimos sempre tirar uma lição, né? Respeite sempre o seu corpo e trate com carinho a sua mente… Não coloque metas muito pesadas no seu caminho. Ninguém merece sofrer com um peso desnecessário nas costas! Faça sua parte e não se preocupe tanto com comentários dos outros. Você sempre dá o seu melhor e sou prova disso. Você é guerreira e merece só coisas boas nesta vida. Deus te honrará sempre! Nossa família tem orgulho de você. Conte comigo sempre! Sua sosso te espera ansiosa para te dar um abraço de ursa, minha menina”, se declarou Poliana.





A influencer então elogiou a sogra e disse que um dia quer ser evoluída como ela, ao ponto de estar sempre tudo bem.

“Como é bom ter pessoas iguais você ao lado, Poli, meu sonho um dia ser tão evoluída igual você ao ponto de estar tudo bem sempre. Um dia eu chego la, tenho fé. Obrigada por essa mensagem linda. Te amo muito, muito mais que uma sogra para mim. Obrigada pela preocupação e por tudo que já fez e continua fazendo por mim e pela minha família.”