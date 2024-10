Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram dois anos da filha Maria Flor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 20:55 Para compartilhar:

O casal Virginia Fonseca e Zé Felipe compartilhou registros da família na festa de aniversário de Maria Flor, a filha do meio, que completa dois aninhos de vida. A comemoração acontece nesta terça-feira, 22, em Goiânia, e a comemoração ganhou como tema a personagem Magali, da Turma da Mônica, de Maurício de Souza.

A aniversariante usou um vestido amarelo para combinar com o tema de sua festa. O irmãozinho caçula, José Leonardo, de um mês de meio de vida, usou roupinha de Cebolinha, outro personagem da história em quadrinhos, enquanto os papais e a primogênita do casal, Maria Alice, de 3 anos, usaram roupa vermelha, inspirados na personagem que dá nome à turma.

A família posou para as fotos logo no início da festa.

“Floflo faz 2. Encantada com absolutamente tudo! Viva a Floflo e que Deus abençoe sempre”, escreveu ela na legenda da publicação no Feed do Instagram.

Antes, Virginia Fonseca já havia compartilhado um ensaio com a aniversariante do dia, também vestida como Magali. A criança já mostrou que é apaixonada por melancia, assim como a personagem, o que inspirou a temática da festa.

