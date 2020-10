Virgínia Fonseca é acusada de ser paga para engravidar, Zé Felipe se revolta com boato

A influenciadora digital Virgínia Fonseca chorou ao rebater o boato que teria sido paga para engravidar do namorado, Zé Felipe. A informação sobre o suposto contrato de R$ 500 mil pago para a blogueira foi exposta por um jornalista. “Eu, com 21 anos, consigo me manter, ser independente, ter o que eu quero, e trabalho para isso. Qual o problema nisso? Para vir jornalista, que eu nunca direcionei a palavra, desmerecer tanto a mulher, falar que eu estou me vendendo para gerar uma vida”, desabafou.

+’The Voice Kids’: Kauê Penna é vencedor na final da 5ª temporada

+ “Agora somos 3”, diz Zé Felipe beijando barriga de Virgínia Fonseca

Virgínia revelou, também, que consegue R$ 500 mil em um mês de trabalho, e que Erlan fica infernizando a vida dela. “Eu só quero paz. Estou muito chateada, porque eu não preciso disso, quem me acompanha sabe. Estou passando por uma fase tão legal, e um cara falando umas coisas absurdas”, completou.

O namorado dela, Zé Felipe, se revoltou com a situação , usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. “Estou passando aqui para responder a um gente fina aí, que acho que é apaixonado por mim, porque não tira o meu nome da boca. Está falando da Virginia agora, falando do nosso filho. Eu só não pego avião e vou à cidade dessa pessoa aí que está falando, porque ele não vale o combustível do avião que iríamos gastar”, disse.

Confira o vídeo de Virgínia:

Erlan: “tá namorando ele é engravidou com um contrato de 500 mil reais” Virgínia: Segura que a patroa não precisa de dinheiro de macho nenhum tá #virginiamerecerespeito pic.twitter.com/Xnxx4Rdg8L — afazenda🤠 (@Adorando5) October 11, 2020

Veja também