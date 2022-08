Virgínia Fonseca é acusada de golpe em venda de cursos de influência digital

Da Redação 16/08/2022 - 23:03 Compartilhe

Uma seguidora da Virgínia Fonseca entrou na justiça contra a influenciadora em razão de um curso de influência digital.

Segundo informações do UOL divulgadas nesta terça-feira (16), uma comerciante de Governador Valadares (MG) alegou que foi vítima de um golpe ao comprar um curso promovido por ela.



De acordo com as informações apuradas, a cliente avaliou que o curso, com valor de R$ 930,40, não entrega o proposto.

Por isso, ela está pedindo uma indenização do dobro do valor do curso e 20 salários-mínimos por danos morais.

“Foram feitas várias tentativas de solução amigável desse conflito, sem, no entanto, sucesso algum.

Desde a data da compra até o presente, já se passou um ano.

O valor acima pode parecer pouco, mas compra um sonho, como o da autora, que trabalha com venda de calçados pela internet, e tem o sonho de se tornar uma influencer digital, assim como a ré”, diz o documento obtido pelo colunista Lucas Pasin.