Virginia Fonseca diz que planejava terceiro filho, mas desistiu; confira

Mãe de Maria Alice e Maria Flor, a influenciadora Virginia Fonseca, de 24 anos, contou em seu canal do Youtube que estava planejando ficar grávida pela terceira vez, mas acabou desistindo.

Segundo Virginia, ela precisou repensar a nova gestação neste momento por estar fazendo um tratamento de saúde.

“Eu estava com planos pra engravidar por agora, e estava até comentando com várias pessoas. Só que acabei deixando um pouco de lado, porque, com essas crises de dor de cabeça (…) Eu estava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar”, começou.

Na continuação do vídeo, a influenciadora detalhou que, neste momento, precisa focar em seu tratamento contra as dores de cabeça constantes, uma vez que descobriu que sofre de dor de cabeça tensional.

“Comecei um outro tratamento, que se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra se, eu engravidando, posso continuar tomando o medicamento. Porque ele não tem contraindicação, mas é bom evitar. É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais, até pelo bem-estar da criança”, detalhou.

