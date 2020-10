Virgínia Fonseca compartilha vídeo com reação dela e de noivo ao descobrirem gravidez

Virgínia Fonseca compartilhou em seu canal do YouTube o vídeo do momento exato em que ela, o namorado e a família descobrem sua a gravidez. Segundo a influencer, ela não sabia que estava grávida e o vídeo era para ser uma brincadeira com a mãe. “Tenho tudo gravado, porque era tudo pra ser uma trollagem. Eu estava com a maior convicção do mundo que eu não estava grávida. Uma semana e três dias antes eu tinha feito o teste e deu ‘não grávida'”, explicou.

No domingo Virgínia desabafou no Instagram sobre boatos de que teria sido paga para engravidar do noivo, fazendo inseminação artificial. “Eu vou na clínica fazer ultrassom, eu filmo, e começam a falar que fiz inseminação artificial. Me deixa em paz pelo menos um minuto. Se fosse, por que eu esconderia? E se fosse eu já aplicava três, que é uma gravidez só, que é o tanto de filhos que quero. Já tinha trigêmeos”, disse.

Confira o vídeo mostrando a reação da influencer e de todos a sua volta descobrindo que ela está grávida:

