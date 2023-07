Virginia Fonseca compartilha imagens de almoço arrematado por médico em leilão de Neymar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 0:03 Compartilhe

Virginia Fonseca usou o Instagram nesta terça-feira, 18, para mostrar seu almoço com o cirurgião plástico Guilherme Scheibel. Ele arrematou o encontro por R$ 700 mil no dia 22 de junho, no 3º leilão promovido pelo Instituto Neymar Jr.

+ Viagem com Virginia e convite para Farofa da Gkay são arrematados em leilão de Neymar; saiba os valores exorbitantes

O evento aconteceu na casa de Poliana Rocha e Leonardo, sogros da influenciadora. Ainda compareceram membros da família e outros médicos.

“Hoje foi o dia do nosso almoço que leiloamos no @institutoneymarjr, foi uma tarde incrível, muito divertida e saber que com isso ajudamos milhares de crianças e famílias se torna ainda mais especial!”, celebrou a esposa de Zé Felipe, na rede social.

Confira:

