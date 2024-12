Virginia Fonseca, Carla Diaz e mais: confira a decoração de Natal dos famosos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Com pouco menos de um mês para o Natal, diversos famosos já estão entrando no clima e montando as decorações favoritas para celebrar o feriado. Em busca de transformar suas casas em verdadeiras capas de revista, celebridades variam entre utilizar enfeites banhados a ouro e neve artificial.

De acordo com as tradições, a árvore de Natal deve ser montada no primeiro dia do Advento, o quarto domingo antes do feriado, que neste ano cai em 1º de dezembro, mas isso não impede algumas estrelas de chocar os seguidores com a exuberância de seus enfeites natalinos.

+ Anitta fala sobre rotina intensa de trabalho e revela se passará o Natal com o namorado

+ Grávida e em tratamento contra câncer, Isabel Veloso é internada

Veja algumas das decorações mais comentadas na web:

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Sem dúvida, a casa da influenciadora digital foi um dos maiores assuntos na internet nos últimos dias. Os comentários variam entre o espanto com a extravagância dos “enfeites” e a curiosidade pelo custo total de tudo.

No interior de Goiás, a mansão do casal em Aldeia do Vale contém milhares de luzes e elementos decorativos enormes, como um Papai Noel e uma caixa de presentes brilhantes. Muitos fãs passaram a chamar a casa de “shopping da Virgínia”, e apesar dos questionamentos, o casal não revelou os custos para tamanha produção.

Juju Salimeni

A ex-panicat contou com a ajuda de Anderson Alves, influenciador especializado em montagem de decorações, para enfeitar sua casa. O rapaz contou que a árvore possui 2,40m de altura e o mais chocante: com 400 bolinhas, cerca de 40 delas são banhadas a ouro.

“Colocamos na árvore mais de 4 mil lâmpadas do que há de mais moderno no mercado. Elas se chamam strobo. A luzinha ultramoderna fica 80 por cento parada e 20 por cento do tempo pisca suavemente”, disse o influencer para o Gshow.

Em seu Instagram, a modelo contou que este ano optou pela cor dourada para os adereços. “Optei pelo tradicional dourado, dando a ideia de tradição e, ao mesmo tempo, de modernidade.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Mariana Rios

Começando o feriado no início de novembro, a apresentadora também contou com ajuda especializada para montar sua mansão. Ao lado de um cãozinho, a famosa mostra três árvores enfeitadas lado a lado e confessa: “Para esse Natal eu quero um verdadeiro jardim de árvores!”.

Pelo Instagram, a atriz revelou que foi Sabrina Guimarães a responsável pelo espetáculo e aproveitou para compartilhar algumas fotos do ambiente iluminado.

Carla Diaz

Ainda em 10 de novembro a atriz resolveu mostrar o resultado da decoração natalina. De modo sofisticado, a artista utilizou a cor rosa e diversas borboletas brilhantes para enfeitar sua árvore de natal.

Ela ainda explicou que resolveu utilizar a borboleta como adereço porque a vê como símbolo de sua cura do câncer de tireoide, “Representa muito para mim. Vocês sabem que em 2020, na época da pandemia, tive um câncer na tireoide e ela tem formato de borboleta. Por isso que vários fãs meus se denominam como borboletas ou como um grande borboletário”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Grazi Massafera

Utilizando seu cãozinho como decoração, a atriz também se preparou para o feriado bem cedo. O tamanho da árvore impressionou os fãs pela altura, que passa da cabeça da famosa.

Na publicação da foto no Instagram a artista escreveu: “Por aqui já estamos entrando no clima”.