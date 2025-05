Virginia Fonseca canta música sobre ‘tigrinho’ após depor na CPI das Bets

Após prestar depoimento na CPI das Bets no Senado na terça-feira, 13, Virginia Fonseca voltou a chamar atenção nas redes sociais ao ser filmada cantando uma música com referência ao “tigrinho”, apelido popular do jogo de apostas Fortune Tiger. A influencer participou no sábado, 17, de uma gravação no Rancho do Maia, do influencer Carlinhos Maia, onde foi vista pulando ao som da música “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”. A faixa, uma colaboração entre seu marido, Zé Felipe, Oruam, MC Tuto e Rodrigo do CN, inclui o trecho: “Tá doida com o dinheiro do tigrinho”.

GENTE? Após depor na CPI das Bets, Virginia Fonseca participa do Rancho do Maia e canta música sobre “dinheiro do tigrinho”. pic.twitter.com/qZJH5iIN0g — poponze (@poponze) May 18, 2025

O momento gerou repercussão por acontecer poucos dias após o depoimento de Virginia na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o setor de apostas online. Convocada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), Virginia é considerada peça-chave para compreender a estratégia de marketing dessas empresas, que têm apostado em celebridades da internet para expandir sua base de usuários.

Durante o depoimento, o visual e o comportamento da influenciadora foram alvo de críticas. Virginia optou por uma maquiagem leve, usou óculos, um moletom com o rosto da filha Maria Flor e um copo térmico rosa com canudo, o que dividiu opiniões nas redes. Desde então, ela perdeu cerca de 600 mil seguidores no Instagram.