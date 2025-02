Virginia Fonseca aposta em câmara hiperbárica pós-cirurgia: entenda os benefícios

Virginia Fonseca, 25 anos, mais uma vez, chamou atenção para o uso da câmara hiperbárica, ao revelar em suas redes sociais que recorreu ao procedimento como parte do pós-operatório de uma cirurgia plástica recente.

Mas, afinal: o que é oxigenoterapia hiperbárica (OHB) e por que ela está se tornando tão popular?

José Henrique da Silva Neto*, médico da Human Clinic e pós-graduado em estilo de vida pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, explica que a OHB é uma terapia revolucionária que acelera a cicatrização e melhora a saúde geral por meio do aumento dos níveis de oxigênio no sangue.

“Durante o procedimento, o paciente respira oxigênio puro em um ambiente pressurizado, o que permite que o oxigênio atinja regiões do corpo que normalmente receberiam menos fluxo sanguíneo. Isso potencializa a regeneração celular e combate inflamações”, destaca o especialista ao site IstoÉ Gente.

+ O que Virgínia Fonseca fez no rosto? Especialista explica

Entre os benefícios médicos e estéticos da câmara hiperbárica, destacam-se:

Aceleração da cicatrização: essencial no pós-operatório de cirurgias plásticas, como lipoaspiração e abdominoplastia;

redução de edemas e hematomas: contribui para resultados estéticos mais rápidos e satisfatórios;

melhora da pele: o oxigênio promove a luminosidade, uniformiza o tom da pele e reduz marcas e rugas;

alívio de dores crônicas e inflamações;

fortalecimento do sistema imunológico: ajuda a prevenir complicações, como infecções no pós-operatório.

“No caso de Virginia Fonseca, o uso da câmara hiperbárica é um exemplo claro de como a terapia pode acelerar a recuperação e melhorar a experiência do pós-cirúrgico. Além disso, pacientes relatam aumento da energia e redução do cansaço após as sessões”, afirma o Dr. José Henrique.

Como é feito?

Cada sessão de OHB dura de 60 a 90 minutos. Durante o procedimento, o paciente é acomodado em uma câmara selada, onde a pressão atmosférica é aumentada entre 1,5 e 3 vezes. Sob orientação médica, são recomendadas, em média, de 10 a 20 sessões para o pós-operatório, dependendo da extensão da cirurgia e do objetivo do tratamento.

A câmara hiperbárica é indicada para:

Tratamento de feridas de difícil cicatrização, como úlceras diabéticas;

recuperação após cirurgias estéticas ou reconstrutivas;

alívio de dores crônicas e lesões esportivas;

combate a infecções graves.

Por outro lado, pacientes com pneumotórax não tratado, infecções respiratórias graves ou claustrofobia severa devem evitar o procedimento.

A oxigenoterapia hiperbárica é amplamente reconhecida por instituições médicas internacionais, com estudos robustos que comprovam sua eficácia no tratamento de diversas condições.

“Com o aumento da busca por procedimentos que acelerem a recuperação e melhorem a qualidade de vida, a OHB deve se tornar ainda mais popular, especialmente entre pacientes que valorizam um pós-operatório otimizado”, finaliza o Dr. José Henrique.