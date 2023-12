Virginia Fonseca anuncia sociedade com Neymar e promete ‘revolucionar o mercado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2023 - 20:38 Para compartilhar:

Virginia Fonseca e Neymar Jr. estão juntos em uma parceria que promete dar o que falar. Foi o que garantiu a influenciadora ao anunciar, nesta quarta-feira, 6, o jogador como seu sócio. Agora, ele passa a fazer parte da WePink, sua marca de produtos de beleza.

Já fazem parte do empreendimento o marido de Virginia, Zé Felipe, a empresária Samara Pink e seu companheiro Thiago Stabile.

“Que Honra! O nosso craque entrou para Família WePink. Aguardem 09/12/2023, iremos revolucionar o mercado mais uma vez! Obrigada pela confiança, Ney. Bora pra cima”, escreveu a influenciadora na legenda de uma publicação no Feed do Instagram em que os dois aparecem vestindo roupões da marca.

Já nos Stories, a empresária deu mais detalhes da nova sociedade, sugerindo que os produtos devem ser divulgados em uma campanha publicitária para o Natal.

“Vocês já viram com quem a gente foi fotografar a campanha de hoje?”, provocou ela ao citar os versos da música ‘Aonde Nós Chegou’, de MC Menor MR e MC Dede.

O local escolhido para o anúncio foi a mansão do jogador em Mangaratiba, no litoral sul Rio de Janeiro, e as imagens foram registradas por Lineker, fotógrafo profissional que veio de Dubai somente para realizar o novo trabalho da empresária.

