Virginia Fonseca abre álbum de fotos de sua festa de aniversário de 25 anos: ‘Mais um ciclo’

Da Redação 07/04/2024 - 19:04

Virginia Fonseca celebrou, neste domingo, 7, u seu aniversário de 25 anos e já usou as redes sociais para abrir o álbum de fotos de sua festa luxuosa. Ela escolheu a sua nova mansão para realizar o evento, localizada em Mangaratiba, no litoral do estado do Rio de Janeiro.

“Meu aniversário foi ontem (6/4), mas optei por comemorar hoje e graças a Deus tenho motivo de sobra! Mais um ciclo com muita saúde, paz, amor, uma família abençoada, amigos maravilhosos, tudo perfeito! Toda honra e glória a Deus! Só agradecer, nada a reclamar, viva! 2024 é nosso! Obrigada por todas as mensagens de carinho, vocês são especiais para mim, amo vocês”, celebrou ela na legenda da publicação no Feed, com um carrossel de cliques.

A nova residência da empresária, localizada em condomínio de luxo, era propriedade do jogador de futebol Emerson Sheik.

A decoração da festa foi super colorida, com bolo de três andares, bar, letreiro gigante e muitos balões.

