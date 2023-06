Virginia e Zé Felipe viajam em jato particular para Dia dos Namorados sem as filhas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2023 - 19:49 Compartilhe

Virginia Fonseca e Zé Felipe decidiram viajar neste domingo, 11, para comemorar o Dia dos Namorados, na segunda-feira, 12. O casal resolveu aproveitar a data para fazer a primeira viagem sem a companhia das duas filhas, que ficaram no Brasil.

Nos stories do Instagram, a influencer e o cantor revelaram que se hospedaram em um hotel em uma ilha. A localização exata não foi revelada, no entanto, Virginia afirmou que todos falam inglês no local.

“Bora ali comemorar o Dia dos Namorados, né?! Primeira viagem só nós dois, estamos mega empolgados. Que Deus nos acompanhe e que seja a primeira de muitas, amém”, escreveu Virginia em um post no Instagram.

O casal viajou com um jatinho particular personalizado com ilustrações da família.

