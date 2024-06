Virginia e Zé Felipe se manifestam sobre processo trabalhista movido por pedreiros

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/06/2024 - 15:29 Para compartilhar:

A assessoria de Virginia Fonseca se pronunciou nesta terça-feira, 25, sobre a ação trabalhista movida por dois pedreiros contra a influenciadora e seu marido, Zé Felipe. A apresentadora do SBT e o cantor foram processados por dois ajudantes de obras da mansão que constroem para morar com seus três filhos.

Segundo o “O Globo”, o processo tramita no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-18) e estipula multa de R$ 70 mil para cada um dos dois pedreiros. Além de pedir danos morais, a dupla alega ter sofrido descontos indevidos em seus pagamentos, além de desvios de função e não pagamento de horas extras e adicional de insalubridade

Em comunicado à imprensa, a equipe de Virginia declarou:

“Sobre as notícias veiculadas a respeito da ação trabalhista movida por dois profissionais, que atuavam na obra da casa do casal Zé Felipe e Virginia Fonseca, temos o seguinte a declarar:

Foi contratada uma empreiteira para tal obra, sendo essa responsável por administrar os prestadores de serviço. Cabe ao casal somente o repasse financeiro, de acordo com o determinado pela contratada — construtora. De qualquer forma, os advogados do casal acompanham o caso, se colocando à disposição da Justiça para todo e qualquer esclarecimento necessário.”

Com sete mil metros quadrados, a nova mansão do casal conta com piscina, adega, academia, cinema, estúdio de gravação, biblioteca, salão de beleza e outras facilidades. Os dois pretendem se mudar entre 2024 e 2025 com seus três filhos, Maria Alice (2), Maria Flor (1) e José Leonardo, que ainda está no ventre.