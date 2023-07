Virgínia e Zé Felipe fazem tatuagem igual para comemorar lucros milionários de empresa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 10:49 Compartilhe

Virgínia Fonseca e Zé Felipe fizeram mais uma tatuagem juntos, dessa vez em parceria com seus sócios da empresa Wepink, Thiago Stabile e Samara Pink. A novidade foi em comemoração aos faturamentos milionários do grupo nas últimas lives transmitidas nas redes sociais.

No tornozelo, Virgínia e Zé Felipe eternizaram a soma dos lucros, totalizando R$ 59 milhões. “15 + 22 + 22 = 59M just in live [apenas ao vivo, em tradução livre]”, diz a tatuagem.

“Ontem, fizemos 13h30 de live para sermos mais exatos! E mais uma vez faturamos R$ 22 MILHÕES em apenas 13h30. Muita gratidão a todos que participaram com a gente e que confiam na marca! Continuaremos trabalhando para sempre entregar o melhor para vocês, obrigada por tudo sempre! Toda honra e glória a Deus”, comemorou a influenciadora digital. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

