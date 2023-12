Virgínia diz que vai processar quem falar sobre caso com Neymar: “Passou do limite”

Eddai Edda - https://istoe.com.br/author/edda/ 10/12/2023 - 10:10 Para compartilhar:

A influenciadora Virgínia Fonseca afirmou que vai processar qualquer pessoa que insinuar a respeito de relação extraconjugal com Neymar. Ela anunciou, ainda esta semana, uma campanha de Natal onde aparece com o jogador de futebol.

“Fico em choque! Como é que pode? Quem vai receber o Neymar? A cara da empresa, que sou eu. Eu vou processar qualquer pessoa que começar a duvidar do meu caráter. Já passou do limite”, disse a empresária durante uma live de sua marca de cosméticos. Virgínia é casada com o cantor Zé Felipe.

Virgínia Fonseca e Neymar anunciariam, na última quarta-feira, 6, uma sociedade. A novidade repercutiu e alguns seguidores apontaram que a influenciadora e o jogador teriam tido um envolvimento amoroso no passado.

No Instagram, um internauta irritou Virgínia ao comentar: “Vocês sabem que o Neymar e a Virgínia já ficaram antes dela conhecer o Zé? Com a fama do Neymar, o Zé que se cuide”.

A influenciadora, então, negou a informação. “Mentira! Eu e o Neymar nunca ficamos e nunca chegou nem perto disso acontecer. Parem com isso gente… Admiro muito o Neymar e tudo que ele conquistou! Respeito a trajetória dele e estou muito feliz por estarmos trabalhando juntos agora”, garantiu ela.

