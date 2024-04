Virginia Cavendish opta por explante de silicone após médico esconder tamanho de próteses

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/04/2024 - 10:08 Para compartilhar:

A atriz Virginia Cavendish passou por uma cirurgia de explante de silicone há um mês, mas só revelou a decisão nesta semana. Contudo, em um texto na rede social, ela esclareceu ser a favor da liberdade dos corpos, para que cada pessoa faça o que quiser para ser sentir bem.

Apesar de ter seios naturalmente grandes, Virginia foi convencida a colocar silicone no início dos anos 2000. “Só que eu era bem alienada em relação as responsabilidades sobre mim mesma nessa época. Não me importei se algum dia precisaria operar outra vez, etc. Nessa época o silicone era realmente uma moda. Nessa minha primeira operação o silicone aumentou o tamanho dos meus seios um pouco. Percebi pelas roupas, mas me acostumei em seguida. E não me incomodava esse pequeno aumento”, contou.

Após 11 anos da primeira cirurgia, a atriz realizou outra operação, dessa vez com outro médico. “O silicone pesou e eu não estava satisfeita com os meus seios. Sim, eles pesam. Eu confiava muito nesse médico, é um grande cirurgião e nem pedi detalhes de nada. Só disse que não queria aumentar. Ele, por sua própria vontade, (eu sei que foi com a melhor das intenções) resolveu trocar o tamanho de 190 para 265 miligramas. E não me disse”, relatou.

“Eu fui percebendo aos poucos, só na minha primeira filmagem depois da troca que eu pude ver realmente que tinha aumentado bastante e fiquei muito incomodada. Operar não é uma coisa simples. Convivi com esse incômodo por nove anos. Enfim, depois de muitas sessões de análise, porque os seios são sim, muito importantes para uma mulher, decidi explantar”, desabafou a atriz.

Para essa nova operação, Virginia consultou cinco médicos diferentes, quatro deles falaram para colocar um silicone menor. “Uma única médica falou para eu pensar em tirar, assim me livraria de operações futuras e possíveis complicações advindas do silicone. Hoje em dia é sabido que diversas doenças autoimunes surgem através do gatilho de um corpo estranho dentro da gente. O silicone é um corpo estranho”, completou.

